Одразу шість трофеїв за підсумками 2023 року оформив покерист Бін Венг. Саме американець китайського походження не мав рівних у рейтингу Global Poker Index, де сумують залікові бали, здобуті в живих покерних турнірах.

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Бін Венг назбирав 5 008.99 очок, випередивши найближчого переслідувача Начо Барберо з Аргентини більш як на 600 балів. Найкращий турнірний гравець року за сезон накопичив близько 6.6 мільйонів доларів, чому, залишається лише заздрити зірковому Даніелю Негреану. Про "успіхи" канадця, ми уже розповідали.



Бін Венг / Фото PokerNews

Не звикати до статусу найкращої гравчині року Крістен Фоксен. Канадійка уже вчетверте перемагає у заліку Global Poker Index. В офлай-грі Фоксен титулів впродовж року не здобувала, зате виступала стабільно і назбирала понад 1.1 мільйона доларів призових. В активі покеристки 21 потрапляння у гроші, зокрема 7 фінішів у топ-10 різних турнірів. Успішні виступи трансформувались у 2 970.93 залікових балів.



Крістен Фоксен / Фото L'Amateur de Poker

Герої покерного року, а Global Poker відзначить чималу кількість гравців також і у інших категоріях, отримають свої статуетки навесні під час урочистостей в Лас-Вегасі.