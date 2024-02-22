Як навчитися добре грати у покер: інструкція для лінивих

Успішний покерист і тренер Гарет Джеймс не втомлюється ділитися порадами, які здатні швидко покращити вашу гру. При цьому їх використання не потребує значних зусиль.

Цього разу Гарет узагалі підготував методику покращення гри, яка відбиратиме у вас всього 4 години на тиждень.

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Витрачайте 10 хвилин на тиждень, щоб шукати власні помилки

Завжди приємно дивитися нові навчальні відео улюблених тренерів та вірити, що це вам допоможе. Однак, значно важливіше шукати прогалини у власній грі. Найефективніший та найшвидший спосіб – купити декілька тренувань. Досвідчений наставник проаналізує ваші стати та швидко знайде проблемні місця, де ви найчастіше помиляєтеся.

20 хвилин на тиждень потрібно, щоб виправити ці помилки у вашій грі

Якщо ви розумієте у чому головні проблеми вашої гри, сформуйте список над чим потрібно працювати. Найефективніше найняти тренера, який у цьому допоможе. Проте, якщо ви працюєте над грою самостійно, шукайте матеріали з вашими проблемними місцями. Не все гаразд з префлопом — нескладно знайти чарти. З постфлопом є купа GTO-програм, які мають готові рішення. Завжди можна звернутися до знайомих професіоналів, запитати на покерному форумі. Головне, не залишати все як є.

Використовуйте 30 хвилин у день, щоб працювати над грою

Лише пів години – цього часу вам буде достатньо. Ви можете це планувати у Google Calendar та позначати таймінг цих занять. Максимальна концентрація, щоб нічого не відривало вашу увагу. Найважливіше у навчанні – послідовність та регулярність. Шукайте конкретні помилки та способи їх усування. Отримуйте конкретні рішення, які можете використовувати за столами.

Легенда покеру ховається від кредиторів

Власник трьох браслетів WSOP та дуже успішний свого часу кеш-гравець Том Дван, схоже, зіштовхнувся з серйозними фінансовими труднощами. Інші покеристи звинуватили його в небажанні повертати більше мільйона доларів боргів.