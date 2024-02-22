Как научиться хорошо играть в покер: инструкция для ленивых

Успешный покерист и тренер Гарет Джеймс не устает делиться советами, которые способны быстро улучшить вашу игру. При этом их использование не требует значительных усилий.

На этот раз Гарет вообще подготовил методику улучшения игры, которая будет отбирать у вас всего 4 часа в неделю.

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Тратьте 10 минут в неделю, чтобы искать собственные ошибки

Всегда приятно смотреть новые обучающие видео любимых тренеров и верить, что это вам поможет. Однако, гораздо важнее искать пробелы в собственной игре. Самый эффективный и быстрый способ – купить несколько тренировок. Опытный наставник проанализирует ваши статы и быстро найдет проблемные места, где вы чаще всего ошибаетесь.

20 минут в неделю нужно, чтобы исправить эти ошибки в вашей игре

Если вы понимаете в чем главные проблемы вашей игры, сформируйте список над чем нужно работать. Эффективнее нанять тренера, который в этом поможет. Однако, если вы работаете над игрой самостоятельно, ищите материалы с вашими проблемными местами. Не все в порядке с префлопом - несложно найти чарты. С постфлопом есть куча GTO-программ, которые имеют готовые решения. Всегда можно обратиться к знакомым профессионалам, спросить на покерном форуме. Главное, не оставлять все как есть.

Используйте 30 минут в день, чтобы работать над игрой

Всего полчаса – этого времени вам будет достаточно. Вы можете это планировать в Google Calendar и обозначать тайминг этих занятий. Максимальная концентрация, чтобы ничего не отрывало ваше внимание. Самое важное в обучении – последовательность и регулярность. Ищите конкретные ошибки и способы их устранения. Получайте конкретные решения, которые можете использовать за столами.

Легенда покера скрывается от кредиторов

Владелец трех браслетов WSOP и очень успешный в свое время кэш-игрок Том Дван, похоже, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Другие покеристы обвинили его в нежелании возвращать более миллиона долларов долгов.