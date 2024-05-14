Як позбутися пари дам: майстер-клас легендарного мультимільйонера

Філ Хельмут – один з найуспішніших покеристів в історії. Власне, сам американець без зайвої скромності вважає себе узагалі безапеляційно найкращим.

Подібні заяви здебільшого викликають тихі посмішки у колег по цеху. Втім, днями Хельмут вкотре довів, що свої слова він може підкріпити діями. Філ прийняв за столом рішення, на яке спроможні без перебільшення одиниці покеристів.

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Справа була на шоу Nutcase Ninja Poker Night. При блайндах 100/200 доларів Джеф Гросс зіграв рейз 1 300 баксів із кишеньковими тузами, Філ зробив 3-бет 2 500 з парою дам, на що Гросс відповів ще одним рейзом, розміром 6 тисяч доларів.

Після цього Хельмут поринув у глибокі роздуми, що тривали близько 8 хвилин. Увесь цей час опонент майже без упину розмовляв, всіляко намагаючись схилити Філа до колу. Втім, хитрощі не спрацювали – володар рекордних 17 браслетів WSOP та банківського рахунку на десятки мільйонів доларів все-таки викинув пару дам.

До честі Гросса, він згодом показав Хельмуту свою пару тузів, спровокувавши справжній фурор за столом та потік компліментів Філу від усіх покеристів.

Хельмут викидає пару дам: дивіться відео

Цікаво, що у коментарях до цього відео відомий покерист Джо Інграм висловив думка, що головною помилкою Гросса було почати базікати.

Поки Джеф мовчав, Філ очевидно збирався ставити ол-ін. Той випадок, коли спроба заговорити суперника пішла не за планом. Ви граєте у покерному шоу, сквізите з дамами, а найтайтовіший гравець в історії покеру 4-бетить на 40% свого стеку і починає безперервно базікати. Ваші дії?,

– написав Інграм.

Неймовірний успіх легенди

Кріс Манімейкер, який свого часу спровокував покерний бум у світі, став переможцем турніру серії Triton, заробивши понад 900 тисяч доларів. Третє місце в цих змаганнях посів українець Ігор Ярошевський (419 000 призових).