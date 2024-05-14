Как избавиться от пары дам: мастер-класс легендарного мультимиллионера

Фил Хельмут - один из самых успешных покеристов в истории. Собственно, сам американец без лишней скромности считает себя вообще безапелляционно лучшим.

Подобные заявления в основном вызывают тихие улыбки у коллег по цеху. Впрочем, на днях Хельмут в очередной раз доказал, что свои слова он может подкрепить действиями. Фил принял за столом решение, на которое способны без преувеличения единицы покеристов.

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Дело было на шоу Nutcase Ninja Poker Night. При блайндах 100/200 долларов Джеф Гросс сыграл рейз 1 300 баксов с карманными тузами, Фил сделал 3-бет 2 500 с парой дам, на что Гросс ответил еще одним рейзом, размером 6 тысяч долларов.

После этого Хельмут погрузился в глубокие размышления, которые длились около 8 минут. Все это время оппонент почти без умолку разговаривал, всячески пытаясь склонить Фила к коллу. Впрочем, хитрости не сработали – обладатель рекордных 17 браслетов WSOP и банковского счета на десятки миллионов долларов все-таки выбросил пару дам.

К чести Гросса, он впоследствии показал Хельмуту свою пару тузов, спровоцировав настоящий фурор за столом и поток комплиментов Филу от всех покеристов.

Хельмут выбрасывает пару дам: смотрите видео

Интересно, что в комментариях к этому видео известный покерист Джо Инграм выразил мнение, что главной ошибкой Гросса было начать болтать.

Пока Джеф молчал, Фил очевидно собирался ставить ол-ин. Тот случай, когда попытка заговорить соперника пошла не по плану. Вы играете в покерном шоу, сквизите с дамами, а самый скрытный игрок в истории покера 4-бетит на 40% своего стека и начинает непрерывно болтать. Ваши действия?,

– написал Инграм.

Невероятный успех легенды

Крис Манимейкер, который в свое время спровоцировал покерный бум в мире, стал победителем турнира серии Triton, заработав более 900 тысяч долларов. Третье место в этих соревнованиях занял украинец Игорь Ярошевский (419 000 призовых).