Підкоріть свою заздрість і вона може стати шляхом до успіху: рецепт Філа Гальфонда

Зірковий покерист і тренер Філ Гальфонд поділився своїми думками про те, як заздрість може заважати гравцям рухатися вперед та як можна використати цю емоцію на власну користь.

Філ зізнається, що раніше сам не міг щиро радіти успіхам інших покеристів, адже постійно заздрив їм. Тож Гальфонд вирішив розібратися у собі, а в підсумку поділився простими кроками, що допоможуть будь-кому вирости не лише як покеристу, але і як особистості.

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Зазирніть у свою заздрість

Філ розповідає, що коли ловиш себе на думці "я теж хочу, щоб мені так пощастило", її варто розгорнути вголос чи на папері у форматі: "а чого я насправді хочу?". На думку Гальфонда, коли ми заздримо, то не хочемо бути просто везучими в покері – ми хочемо, щоб везіння принесло нам щось конкретне. І при уважному аналізі себе може навіть виявитися, що наша ціль лежить не в грі, а за її межами.

Створіть правильний шлях до мети

Коли ви виявите своє справжнє бажання – потрібно буде визначити правильний шлях до нього. Проаналізуйте минуле і те, чому раніше вам не вдавалося реалізувати своє бажання. Після цього зосередьтеся на тому, щоб зараз ухвалювати рішення без здійснення тих самих помилок,

– радить Філ.

Використовуйте заздрість як паливо

Гальфонд переконаний, що якщо вам не вистачає власної мотивації для руху до мети, заздрість може допомогти з її отриманням. Головне, робити це правильно. Слід проаналізувати чийсь успіх – його причини та супутні фактори – а потім використати це як джерело натхнення.

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