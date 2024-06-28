Покорите свою зависть и она может стать путем к успеху: рецепт Фила Гальфонда

Звездный покерист и тренер Фил Гальфонд поделился своими мыслями о том, как зависть может мешать игрокам двигаться вперед и как можно использовать эту эмоцию в свою пользу.

Фил признается, что раньше сам не мог искренне радоваться успехам других покеристов, ведь постоянно завидовал им. Поэтому Гальфонд решил разобраться в себе, а в итоге поделился простыми шагами, которые помогут любому вырасти не только как покеристу, но и как личности.

К теме Из покера в Голливуд и обратно: сенсационное возвращение суперталанта на WSOP-2024

Загляните в свою зависть

Фил рассказывает, что когда ловишь себя на мысли "я тоже хочу, чтобы мне так повезло", ее стоит развернуть вслух или на бумаге в формате: "а чего я на самом деле хочу?". По мнению Гальфонда, когда мы завидуем, то не хотим быть просто везучими в покере – мы хотим, чтобы везение принесло нам что-то конкретное. И при внимательном анализе себя может даже оказаться, что наша цель лежит не в игре, а за ее пределами.

Создайте правильный путь к цели

Когда вы выявите свое истинное желание – нужно будет определить правильный путь к нему. Проанализируйте прошлое и то, почему ранее вам не удавалось реализовать свое желание. После этого сосредоточьтесь на том, чтобы сейчас принимать решения без совершения тех же ошибок,

– советует Фил.

Используйте зависть как топливо

Гальфонд убежден, что если вам не хватает собственной мотивации для движения к цели, зависть может помочь с ее получением. Главное, делать это правильно. Следует проанализировать чей-то успех – его причины и сопутствующие факторы – а затем использовать это как источник вдохновения.

Негреану дождался звездного времени

Звездный канадский покерист Даниэль Негреану наконец-то выиграл свой 7-й браслет WSOP. Со времени предыдущего триумфа Даниэля на Мировой серии прошло 11 лет.