Філ зізнається, що раніше сам не міг щиро радіти успіхам інших покеристів, адже постійно заздрив їм. Тож Гальфонд вирішив розібратися у собі, а в підсумку поділився простими кроками, що допоможуть будь-кому вирости не лише як покеристу, але і як особистості.

До теми З покеру в Голлівуд і назад: сенсаційне повернення суперталанта на WSOP-2024

Зазирніть у свою заздрість

Філ розповідає, що коли ловиш себе на думці "я теж хочу, щоб мені так пощастило", її варто розгорнути вголос чи на папері у форматі: "а чого я насправді хочу?". На думку Гальфонда, коли ми заздримо, то не хочемо бути просто везучими в покері – ми хочемо, щоб везіння принесло нам щось конкретне. І при уважному аналізі себе може навіть виявитися, що наша ціль лежить не в грі, а за її межами.

Створіть правильний шлях до мети

Коли ви виявите своє справжнє бажання – потрібно буде визначити правильний шлях до нього. Проаналізуйте минуле і те, чому раніше вам не вдавалося реалізувати своє бажання. Після цього зосередьтеся на тому, щоб зараз ухвалювати рішення без здійснення тих самих помилок,

– радить Філ.

Використовуйте заздрість як паливо

Гальфонд переконаний, що якщо вам не вистачає власної мотивації для руху до мети, заздрість може допомогти з її отриманням. Головне, робити це правильно. Слід проаналізувати чийсь успіх – його причини та супутні фактори – а потім використати це як джерело натхнення.

Негреану дочекався зіркового часу

Зірковий канадський покерист Даніель Негреану нарешті виграв свій 7-й браслет WSOP. З часу попереднього тріумфу Даніеля на Світовій серії минуло 11 років.