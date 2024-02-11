В столиці покеру відгримів видовищний турнір, в якому взяли участь 73 зірки кіно, спорту, музики та соцмереж. А усі лаври дістались колишній стриптизерці Принцесі Лав. На шляху до титулу дівчина стала учасницею ефектної роздачі.

Читайте також Мільйонер із серцем покериста: як Біл Перкінс заробив свої статки і куди їх витрачає

Коли у грі залишалось лише п’ятеро гравців, майбутня чемпіонка зайшла у банк із одномасними 5-6. Суперників виявилось одразу троє, а вже на флопі Принцесі довелось позбутись своїх карт. Хлопці, озброївшись кишеньковими 7-7 і К-К, зібрали по сету, а Тана Монжо із 9-6 влучила у двостороннє стріт-дро на дошці К-7-8.

Після невеличкого екшену усі троє виставились уже на флопі. На тьорні прийшла дама, яка суттєво не вплинула на розподіл сил. А от 10-ка на рівері змусила власника королів зависнути із подивом і розчаруванням на обличчі. Тана Монжо зібрала стріт і виграла чималий банк. Блогерка, зрештою фінішувала на третьому місці і виграла 5 000 доларів. Непоганий результат для аматорки, яка вперше в житті взяла участь в живому покерному турнірі.