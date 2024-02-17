Фрізаут – класичний формат турнірів, у якому немає можливості зробити ребай чи реентрі. Відтак, щонайменше на ранніх етапах варто поводитися обережніше. Ось кілька ідей від Джонатана Літтла щодо гри у такому форматі.

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Не поспішайте у ранніх стадіях

Структура у фрізаут-турнірах досить хороша, тому дуже важливо не програвати стек у якомусь незрозумілому споті. Особливо обережні будьте з колами ол-інів на рівері. Пам'ятайте, що реентрі ви не зможете зробити. Грайте обережно, використовуйте дрібні сайзинги.

Уважно стежте за суперниками

Фрізаут-турніри не настільки динамічні, як змагання з реентрі. У цих подіях більшість гравців стараються зберігати стеки. Спостерігайте хто активний, а хто ні. Ближче до бабла зібрана інформація допоможе надійніше вибирати можливості для тиску.

Пам’ятайте, люди не хочуть вилітати

Під це можна підлаштовувати багато рішень, адже фолд-еквіті більше, ніж у турнірах із реентрі. Десь можна запушити дро-руки. Особливо це актуально для офлайну. Любитель, який прилетів до Лос-Анджелеса зіграти кілька турнірів, точно не захоче вилітати на початку змагань.

Бін Венг підтверджує статус

Чинний володар звання найкращого покериста світу за версією GPI Бін Венг виграв турнір WSOPC у Флориді та отримав 15 тисяч доларів призових. Нагадаємо, у 2023 році Венг заробив 6,6 мільйона.