Поки ж господарі змагань мало кому залишають шанси на успіх – в американців уже 17 перемог на цьогорічній Світовій серії. От і в турнірі з Лімітного Холдему з бай-іном 10 тисяч доларів рівних не мав саме представник США.

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Джон Рейснер відомий насамперед своєю участю у хедз-апі Main Event WSOP-2010. Тоді він програв фінальну битву Джонатану Дюхамелю, але все одно заробив вражаючі 5,5 мільйона доларів. Цього разу Джон отримав куди скромніші 308 тисяч баксів, але, як з’ясувалося, далеко не гроші були головною мотивацією для Рейснера.

Цього літа я хочу виграти кожному з синів по браслету, щоб вони принесли їх в школу та показали всім друзям і вчителям. Один трофей вже є, тепер планую виграти ще один для іншого хлопця,

– заявив Джон після перемоги.

Сенсаційного переможця отримав турнір хайролерів з Безлімітного Холдему з вхідним квитком вартістю 25 тисяч доларів. Зазвичай у подібних змаганнях перемагають лише топові професіонали. Не бракувало зірок і цього разу: Джастін Саліба (12 місце, 79 084 доларів призових), Сантош Суварна (13 місце, 79 084), Алекс Фоксен (18 місце, 64 249), Ерік Сайдел (23 місце, 64 249) та інші.

Втім, підійнятися на самісіньку верхівку вдалося Бреку Шуттену, який працює медбратом у відділенні інтенсивної терапії, а покер грає лише у вільний час. Брек виграв свій перший браслет WSOP та найбільші призові у кар’єрі – 1,4 мільйона доларів.



Брек Шуттен з дружиною / Pokernews

Обирають нову легенду

На WSOP-2024 стартувало голосування за нового члена Залу слави покеру. Цьогоріч на почесне місце претендують Джош Ар'є, Джеремі Осмус, Тед Форрест, Кеті Ліберт, Майк Матусов, Антоніо Есфандіарі, Бертран Гроспельє та інші зіркові покеристи.