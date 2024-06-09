Змагання із бай-іном 530 доларів зібрали трохи, більше ніж 200 входів, що дозволило сформувати солідний призовий фонд у 102 тисячі баксів.

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27 щасливчиків потрапили до призової зони, а серед дев’ятки фіналістів опинилися одразу троє представників синьо-жовтого прапора. Жодна інша країна не могла похвалитися навіть двома гравцями за фіналкою. Утім, задавити опонентів кількістю нашим землякам не вдалося.

Ansel21 завершив турнір на 7 місці, заробивши 3 200 доларів. Luckyfluke фінішував п’ятим, за що отримав 3 870 баксів, а найвище з українців забрався покерист з ніком Kaliostro_1 – третє місце принесло йому 7 тисяч призових.

Нагадаємо, не так давно ми писали про українця Socc3rman13, який виграв один з турнірів цієї серії та заробив понад 12 000 доларів.

SCOOP AfterParty завершиться уже 10 травня. Останніми розіграють нагороди у трьох Main Event з різним рівнем бай-інів.

Здійснення мрії

Американський покерист Брент Харт після 15 років невдалих спроб нарешті зумів виграти браслет WSOP. Окрім омріяного трофея, Брент ще й отримав 660 тисяч доларів призових.