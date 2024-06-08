Дойл Брансон, Ерік Сайдел, Філ Хельмут, Даніель Негреану. Ці та інші авторитетні особистості свого часу увійшли до "Зали Слави" світового покеру. Хто доєднається до елітного клубу цьогоріч, наразі загадка, але віддати голос за свого улюбленця уже можна.

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Голосування серед вболівальників та гравців традиційно стартувало під час Світової серії покеру і триватиме до 16 червня. Десятеро номінантів, які наберуть найбільшу кількість голосів, вийдуть до завершального етапу. А вже там свій вибір зроблять члени "Зали Слави".



Зала Слави світового покеру / Фото lasvegastoppicks

Важлива умова, претендувати на почесний статус можуть гравці, які впродовж кар’єри грали проти топових конкурентів на високих лімітах, а також мають у послужному списку вагомі досягнення – високі призові, титули тощо. Також номінантові повинно бути не менше 40 років.



Один із претендентів Майк Матусов / Фото PokerNews

Цьогоріч на Poker Hall of Fame, зокрема, претендують: Джош Ар'є, Джеремі Осмус, Тед Форрест, Кеті Ліберт, Майк Матусов, Антоніо Есфандіарі, Бертран "ElkY" Гроспельє та інші топові покеристи.