На початку травня канадський покер-про Даніель Негреану виграв матч в Еріка Перссона з бай-іном 50 000 доларів. Бізнесмен відмовився від реваншу, тому з'явилася можливість кинути виклик Негреану іншим гравцям.

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Скористатися цією можливістю відомий професіонал і стример Даг Полк. Хедз-ап із Даніелем Негреану відбудеться 24 серпня, а бай-ін складе 100 000 доларів. Трансляція буде доступна на стримінговій платформі PokerGO.

Даніель Негреану і Даг Полк / Фото pokergo.com

Якщо переможе Негреану, то він забере 200 000 доларів і стане чемпіоном 4-го сезону High Stakes Duel. У випадку тріумфу Дага Полка, канадець першим отримає право реваншу, але заплатити йому доведеться вже 200 000 доларів. Якщо Негреану відмовиться, PokerGO шукатиме іншого суперника для Полка.

Нагадаємо, у 2021 році Даг Полк і Даніель Негреану проводили славетний хедз-ап. За підсумками їхнього кеш-челенджу американець виграв понад 1 200 000 доларів. До речі, саме тоді вони й задали тренд дуелей віч-на-віч на високих ставках.