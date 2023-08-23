Ронні Гарбушевскі всю свою професійну кар'єру провів у Німеччині. Він виступав за такі клуби як "Фортуна" Дюссельдорф, "Енергі" Котбус та "Ганза" Росток. Торік 37-річний півзахисник завершив кар'єру.

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Раптом з'явилися неочікувані факти з життя Ронні Гарбушевскі. У понеділок, 21 серпня, колишній футболіст разом з іншими шахраями постав перед окружним судом Дрездена за звинуваченням у шахрайстві. Загальний розмір збитків оцінюється у розмірі мінімум 528 000 євро.

За схемою злочинної групи Ронні Гарбушевскі шукав учасників серед інших футболістів для закритих ігор у покер. За столом використовувалася мічена колода карт. Інформацію передавали дилеру у навушник, а той, знаючи виграшну руку, подавав сигнал підставним гравцям за столом. За цією схемою шахраї працювали у різних німецьких містах.

Повідомляється, що однією з перших жертв шахраїв став учасник фінального столу Main Event WSOP-2023 Ян-Пітер Яхтманн. Також у списках фігурує ім'я Макса Крузе – ексфутболіста "Вольфсбурга" та збірної Німеччини, який тепер грає у покер на професійному рівні.

Засідання суду / Фото lvz.de

Вирок злочинцям поки що не оголошено. Відомо, що п'ятеро підсудних, серед яких і Ронні Гарбушевскі, визнали свою провину. З ними було укладено досудову угоду, у межах якої кожен, ймовірно, отримає умовний термін.