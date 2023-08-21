Філ Гальфонд – відомий покер-про, який виграв за свою кар'єру майже 3 000 000 доларів. Американець славиться успіхами як у турнірах "живого" формату, так і в онлайні. Свого часу його прозвали "акулою онлайну", оскільки Філ впевнено зарекомендував себе на високих лімітах.

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У твіттері Філ Гальфонд поділився власною книгою "Стратегія покерного мислення", яка доступна в електронному варіанті. Він звернувся до підписників з проханням поставити йому питання, щоб отримати зворотній зв'язок.

Філу Гальфонду довелося відповідати на питання різного характеру, починаючи від сенсу життя та закінчуючи кращими кеш-гравцями у сучасному покері. Він говорив про найважливіші аспекти при переході з кеш-ігор на турніри, а також зізнався, що найсильнішими гравцями, на його думку, є Лінус Лелігер та загадковий хайролер "BERRI SWEET".