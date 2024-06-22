Рідкісна комбінація принесла 70 тисяч доларів зірковому Jungleman – ефекте відео

Головною покерною подією увесь червень залишатиметься WSOP. Утім, і за межами Світової серії відбувається чимало цікавого.

Так на популярному шоу Hustler Casino Live продовжують розігрувати неймовірні банки. Учасником однієї яскравої роздачі став зірковий Ден Jungleman Кейтс.

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Справа була на блайндах 50/100 доларів. За 1 200 баксів на флоп разом із Кейтсом зайшов відомий блогер Маріано. У Дена на руках були пікові 8-9, в опонента – різномасні K-Q. На флопі 10-4-А суперники заплатили ще по тисячі доларів, а на тьорні піковий валет подарував Маріано натсовий стріт, а Кейтсу – стріт-флеш дро.

Маріано з готовою комбінацією зіграв чек-рейз до 14 тисяч доларів, а Jungleman вирішив покластися на щасливий рівер, заколов і не прогадав. Пікова 7 дала йому стріт-флеш, що не так часто трапляється покеристам, скільки б часу вони не проводили за столами. Ба більше, Маріано не зміг викинути свій стріт і заплатив Кейтсу по-максимуму. Загалом у цій роздачі Ден розбагатів на 68 тисяч доларів.

Кейтс виграє 68 тисяч доларів зі стріт-флешем: дивіться відео

У неділю за столом Hustler Casino Live, ймовірно, буде ще гарячіше. На шоу запланована суперзіркова гра, учасниками якої будуть бразильський футболіст Неймар, найпопулярніший стрімер у світі, кіберспортсмен Ninja, зірка НБА Джиммі Батлер, ексчемпіон світу з боксу Раян Гарсія та інші знаменитості.

Українка підкорила Лас-Вегас

Зіркова українська покеристка Ольга Єрмольчева стала переможницею одного з сайд-івентів на WSOP-2024. Цей тріумф приніс Єрмольчевій 17 тисяч доларів призових.