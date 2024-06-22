Редкая комбинация принесла 70 тысяч долларов звездному Jungleman –эффект видео

Главным покерным событием весь июнь будет оставаться WSOP. Впрочем, и за пределами Мировой серии происходит немало интересного.

Так на популярном шоу Hustler Casino Live продолжают разыгрывать невероятные банки. Участником одной яркой раздачи стал звездный Дэн Jungleman Кейтс.

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Дело было на блайндах 50/100 долларов. За 1 200 баксов на флоп вместе с Кейтсом зашел известный блогер Мариано. У Дэна на руках были пиковые 8-9, у оппонента – разномастные K-Q. На флопе 10-4-А соперники заплатили еще по тысяче долларов, а на терне пиковый валет подарил Мариано натсовый стрит, а Кейтсу – стрит-флеш дро.

Мариано с готовой комбинацией сыграл чек-рейз до 14 тысяч долларов, а Jungleman решил положиться на счастливый ривер, заколлировал и не прогадал. Пиковая 7 дала ему стрит-флеш, что не так часто случается покеристам, сколько бы времени они не проводили за столами. Более того, Мариано не смог выбросить свой стрит и заплатил Кейтсу по-максимуму. Всего в этой раздаче Дэн разбогател на 68 тысяч долларов.

Кейтс выигрывает 68 тысяч долларов со стрит-флешем: смотрите видео

В воскресенье за столом Hustler Casino Live, вероятно, будет еще горячее. На шоу запланирована суперзвездная игра, участниками которой будут бразильский футболист Неймар, самый популярный стример в мире, киберспортсмен Ninja, звезда НБА Джимми Батлер, экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия и другие знаменитости.

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