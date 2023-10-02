Дойл Брансон помер незадовго до початку WSOP-2023. Обидві свої перемоги у Головній події Світової серії покеру у 1976 та 1977 роках він здобув з однаковою рукою 10-2. Тому покерна спільнота визначила 2 жовтня офіційним днем Дойла.

Читайте також Покер у 100 років: рецепт яскравої старості від Ширлі Бернстейн

Щоб віддати шану покерній іконі, деякі руми в Америці вирішили провести акції 2 жовтня. Наприклад, Lodge, співвласниками якого є Даг Полк, Ендрю Нім та Бред Оуен, оголосили, що той, хто виграє банк із рукою 10-2 – отримає приз 10 200 доларів.

На серії WPT Prime Madrid для переможців роздач із цією рукою проведуть лотерею з розіграшем квитка на Championship за 1 100 доларів. У казино Peppermill виплачують по 100 доларів за флеш та фул-хаус із 10-2. Також у низці закладів Вегаса роздають спеціальні значки.

Дойл Брансон – культова особа для покеру. Крім того, що він активно грав і популяризував покер протягом 50 років, Дойл випустив знакові книги "Суперсистема" та "Суперсистема-2". Також він був одним із тих, хто доклав руку до створення Світової серії покеру.

Брансон до останнього намагався брати участь у покерному житті. Наприкінці минулого року він став амбасадором бренду WPT, з'являвся на відкритті покер-румів, а також знявся у кількох випусках шоу High Stakes Poker, які показали в етері на початку цього року.