В родині Ширлі Бернстейн не бракувало довгожителів. Один із її дідусів дожив до 104 років, а батьки залишили за спинами 9-й десяток. 1-го жовтня американка розміняла другу сотню років, але почувається і досі енергійною і життєрадісною.

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У 100 років Ширлі Бернстейн продовжує займатись біржовим трейдингом, справою якій присвятила уже пів століття. Жінка зізнається, у цьому бізнесі зазнавала чимало фінансових невдач, але прибутки зазвичай з надлишком усе перекривали. Інвестиціями і торгівлею акціями Бернстейн почала цікавитись ще на початку 70-х років минулого століття, коли приєдналась до жіночого біржового клубу. Відтоді ця справа стала невід’ємною частиною її життя і великим натхненням жінки.



Ширлі Бернстейн / Фото today.com

А ще сторічна пані полюбляє віддаватись інтелектуальній грі. Разом із сусідами тричі на тиждень організовує покерні хоум-геймс. Розумова активність і змагальна складова допомагають тримати себе в ментальному тонусі, додає Ширлі Бернстейн.



Ширлі Бернстейн / Фото today.com

Утім, головною мотивацією і джерелом енергії для ювілярки залишається сім’я. Донька, двоє онуків і троє правнуків – ось ті, заради кого Ширлі Бернстейн береже себе, веде здоровий спосіб життя і акумулює свій вільний час. Головні натхненники Ширлі Бернстейн авжеж зберуться на вечірчі, яку з нагоди святкування круглої дати американки, організовує її донька.