Дойл Брансон скончался незадолго до начала WSOP-2023. Обе свои победы в Главном событии Мировой серии покера в 1976 и 1977 годах он завоевал с рукой 10-2. И этим летом покерное сообщество официально объявило 2 октября днём Дойла Брансона.

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Чтобы отдать дань уважения иконе покера, некоторые американские румы решили провести акции 2 октября. Например, Lodge, совладельцами которого являются Даг Полк, Эндрю Ним и Брэд Оуэн, объявили о том, что тот, кто выиграет банк с рукой 10-2 – получит приз в размере 10 200 долларов.

На серии WPT Prime Madrid для победителей раздач с этой рукой проведут лотерею с розыгрышем билета на Championship за 1 100 долларов. В казино Peppermill выплачивают по 100 долларов за флеш и фулл-хаус с 10-2. Также в Вегасе раздают специальные значки.

Дойл Брансон – культовая личность для всей индустрии. Помимо того, что он активно играл и популяризировал покер на протяжении 50 лет, Брансон выпустил знаковые книги "Суперсистема" и "Суперсистема-2". Также он был одним из тех, кто приложил руку к созданию Мировой серии покера.

Дойл Брансон до последнего старался принимать участие в покерной жизни. В 2022 году он стал амбассадором бренда WPT, появлялся на открытии покер-румов, а также снялся в нескольких выпусках шоу High Stakes Poker, которые вышли в эфир в начале этого года.