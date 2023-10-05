Ще 24 березня цього року співвласник покер-руму The Lodge Даг Полк кинув виклик усім охочим зустрітися з ним у хедз-апі. На зухвалу заяву американця швидко знайшлися охочі відповісти. У коментарях йому написали Скотт Болл, Даніель Кейтс і Білл Перкінс.

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Проте суперником Дага Полка стане молода зірка та амбасадор WPT Ітан "Rampage" Яу. Це успішний МТТ-гравець. За даними Hendonmob у живих турнірах він виграв понад 2 000 000 доларів. Також Ітан Яу – автор одного з найпопулярніших ютуб-каналів про покер.

Даг Полк вже давно є частиною покерного ком'юніті, маючи великий досвід у хедз-апах. Тільки у стінах The Lodge він провів 8 хедз-ап зустрічей, залишившись у плюсі на 468 200 доларів. Ітан Яу у покерній тусовці відносно недавно, однак встиг показати високі результати у кеш-іграх. Їхня зустріч відбудеться 12 жовтня.