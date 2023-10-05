Ещё 24 марта этого года совладелец покер-рума The Lodge Даг Полк бросил вызов всем желающим сыграть с ним хедз-ап. На дерзкое заявление быстро нашлись желающие ответить. В комментариях ему написали Скотт Болл, Даниэль Кейтс и Билл Перкинс.

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Но соперником Дага Полка станет восходящая звезда и амбассадор WPT Итан Яу. "Rampage" является успешным МТТ-игроком. По данным Hendonmob в живых турнирах он выиграл более 2 000 000 долларов. Также Итан – автор одного из самых популярных ютуб-каналов о покере.

Даг Полк уже давно является частью покерного комьюнити, имея огромный опыт в хедз-апах. Только в стенах The Lodge он провел 8 хедз-ап встреч, оставшись в плюсе на 468 200 долларов. Итан Яу в покерной тусовке относительно недавно, но успел показать также впечатляющие результаты в кэш-играх. Их встреча состоится 12 октября.