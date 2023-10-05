У покері з двома мастьовими картами десятки до туза ймовірність випадання флеш-роялю на флопі складає 0,0008%, тобто, 1 до 650 000. Деякі гравці не можуть зібрати цю комбінацію протягом усієї своєї кар'єри, але точно не Патрік Леонард.

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Британський покерист, граючи серію WCOOP, примудрився зібрати флеш-рояль двічі впродовж 20 хвилин. Вперше йому вдалося це зробити за фінальним столом турніру $2,100 NLH Progressive KO High Roller. Патрік Леонард поставив лімп із батона з хрестовими KQ, після чого залишився з українцем Романом "RomeOpro" Романовським. "pads1161" зібрав флеш-рояль прямо на флопі.

До речі, переможцем події з бай-іном 2 100 доларів став саме український гравець Роман Романовський. Втім, Патрік Леонард грав ще один турнір $109 NLH Progressive KO Series Saver. Буквально через 20 хвилин він знову зібрав флеш-рояль. Цього разу з бубновими K10 і на тьорні. Причому суперник поставив олл-ін, тому "pads1161" залюбки забрав усі фішки.

Цього року Патрік Леонард поповнив свою колекцію трофеїв WCOOP ще двома титулами. Перший "pads1161" отримав у турнірі $109 Fixed-Limit Holdem 6-Max, другий – у події $5,200 World Championship of Heads-Up NLHE. Тепер він 14-разовий чемпіон WCOOP.