Покерист-початківець Джастін Сміт вперше зіграв з Дойлом Брансоном, коли йому був 21 рік. Вони обидва були учасниками гри у Bobby's Room у казино Bellagio, де перетиналися ще протягом кількох років.

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Закінчивши покерну кар'єру, Джастін Сміт познайомився з кінопродюсером Тедом Філдом – засновником компанії Radar Pictures. Попри те, що американський медіамагнат мав зв'язки у Голлівуді та був виконавчим продюсером багатьох відомих проєктів, саме Сміту він доручив роботу над біографічним фільмом про Дойла Брансона.

Джастін Сміт / Фото PokerNews

Потім Джастін Сміт знайшов кращого друга Дойла Брансона, який посприяв зустрічі з легендою особисто. Разом з Тедом Філдом вони вирушили до Лас-Вегаса, побачилися з Дойлом і домовилися про права на історію його життя. У процесі роботи Джастін підтримував зв'язок із легендою, щоб той міг давати йому свої замітки щодо сценарію. Автор дуже тепло описував своє спілкування з Дойлом.

З Дойлом ніхто не зрівняється, він починав грати дуже давно, ми бачили, як він пристосовувався до нового часу і нових технологій у покері. Колись він робив усі розрахунки вручну, а коли з'явилися комп'ютери та різні софти, пристосовувався до нових реалій, – каже Сміт.

У процесі зйомок були затримки через страйки деяких акторів, але зараз спостерігається позитивна динаміка. Сміт зізнався, що є "дуже великий інтерес від режисера зі світовим ім'ям" до цього проєкту. Автор вважає, що фільм може стати дуже успішним. Головна причина цьому – людина, яка стояла біля витоків покеру.