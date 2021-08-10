Дивовижна історія успіху: Едуарду разом з дружиною та донькою вирушили святкувати День батька. Доки дівчинка ходила по магазинах, Пірес вирішив з телефону пограти в покер.

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Врешті ця ідея принесла бразильцеві майже 1,4 мільйона баксів! Едуарду переміг поле із п’яти з половиною тисяч входів. Бай-ін у змагання коштував 1,5 тисячі доларів.

Бразилець може собі дозволити грати на таких лімітах. Пірес — бізнесмен, інвестор і менеджер компанії, яка виготовляє напої. Покер для нього хобі… яке принесло майже півтора мільйони баксів!