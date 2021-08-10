Удивительная история успеха: Эдуарду вместе с женой и дочерью отправились праздновать День отца. Пока девочка ходила по магазинам, Пирес решил с телефона поиграть в покер.

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И эта идея принесла бразильцу почти 1,4 миллиона баксов! Эдуарду победил поле из пяти с половиной тысяч входов. Бай-ин соревнования стоил 1,5 тысячи долларов.

Бразилец может себе позволить играть на таких лимитах. Пирес – бизнесмен, инвестор и менеджер компании, которая производит напитки. Покер для него хобби, которое принесло почти полтора миллиона баксов!