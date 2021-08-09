Спеціально для таких покеристів PokerMatch вводить ексклюзивний 10-й рівень гравця! Всі, хто досягне цієї вершини, отримуватимуть 50% рейкбеку до кінця 2022 року!

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Щоб досягти цієї вершини потрібно з 15 серпня до листопада включно грати в будь-які ігри на PokerMatch — кеш, турніри чи Віндфоли, в Холдем, Омаху чи OFC на будь-яких лімітах та набивати рейк.

Той, хто зуміє до кінця залікового періоду згенерувати 250 000 гривень рейку, стане щасливим володарем кружечка з цифрою 10 та отримуватиме половину сплаченої комісії назад на свій рахунок цілий рік!

Та і це ще не все. Спеціально і тільки для переможців акції напередодні Нового року PokerMatch проведе топову вечірку в Києві! З розкішною шоу-програмою, частуванням та суперфріролом на 500 000 гривень!

Усі деталі нової акції шукайте на офіційному сайті PokerMatch.