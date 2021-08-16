Він став чемпіоном великого турніру, що відбувся в казино Venetian в Лас-Вегасі. Алі заробив 136 тисяч доларів.

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Бай-ін у змагання хайролерів коштував 10 тисяч баксів. Подія зібрала 34 входи, тож призовий фонд склав 340 тисяч "зелених".

До призової зони потрапили лише п’ятеро учасників. Серед них і Карі Кац. Американець посів четверту сходинку і отримав 37,4 тисячі доларів.

У хедз-апі Імсіровіч переміг Еріка Воре. Раннер-ап виграв 88,4 тисячі баксів. Боснієць же ж заробив 136 тисяч доларів і статус чемпіона!