Он стал чемпионом крупного турнира, который состоялся в казино Venetian в Лас-Вегасе. Али заработал 136 тысяч долларов.

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Бай-ин в соревнования хайроллеров стоил 10 тысяч баксов. Событие собрало 34 входа, поэтому призовой фонд составил 340 тысяч "зеленых".

В призовую зону попали только пятеро участников. Среди них и Кери Кац. Американец занял четвертую строчку и получил 37,4 тысячи долларов.

В хедз-апе Имсирович победил Эрика Воре. Раннер-ап выиграл 88,4 тысячи баксов. Босниец же заработал 136 тысяч долларов и статус чемпиона!