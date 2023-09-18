Наразі головним відкриттям серії Poker Masters-2023 є литовський покерист Владас Тамашаушкас. У трьох стартових турнірах він тричі вийшов за фінальний стіл і вже оформив чемпіонський титул.

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Серія, що триває у студії PokerGO, може зробити його популярним далеко за межами батьківщини. Владас Тамашаушкас став чемпіоном першої події серії, яка встановила рекорд відвідуваності. Турнір із бай-іном 10 000 доларів зібрав 114 входів, а литовець поклав до кишені 239 400 доларів.

Владас Тамашаушкас / Фото pgt.com

Пробився за фінальний стіл Тамашаушкас і у другому турнірі Poker Masters з аналогічним бай-іном 10 000 доларів. Тут він посів 6 місце, обмежившись призом у розмірі 58 000 доларів. Переможцем цього івенту став відомий американський професіонал Даррен Еліас. Сьогодні на литовця чекає третій фінальний стіл поспіль. Серед його конкурентів є Алекс Фоксен та Ченс Корнут. Переможець лідерборду Poker Masters традиційно отримає 50 000 доларів та фірмовий фіолетовий піджак.

Даррен Еліас / Фото pgt.com

Осінь буде дуже насиченою на хайролерські події у світі покеру. Вже 28 вересня стартує турнір Super High Roller Bowl із бай-іном 300 000 доларів, де титул захищатиме Даніель Негреану. 5 жовтня у Лас-Вегасі розпочнеться серія з мікс-ігор, а 19 жовтня – фестиваль з Омахи. Також у жовтні відбудеться EPT на Кіпрі, а наприкінці місяця стартують WSOP Europe у Розвадові та Triton у Монте-Карло.