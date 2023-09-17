Сьогодні це найдорожча нерухомість у штаті Вайомінг, а якихось 110 років тому на цьому місці була стара халупа і лише природа, практично цнотлива природа.

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Історія Grand View River так чи інакше пов’язана із покером. Невідомо, що було б угіддями, якби не та дивна ніч, яка коштувала усього одному із первісних власників ранчо. З 1932 року земля належала Джону Барнсу, чоловікові, який любив хильнути і віддатись грі у покер. Власне саме несумісність цих двох пристрастей і коштувала Барнсу його маєтків.



Ранчо Grand View River / Фото kingfm.com

В один із вечорів 1944 року в гості до власника ранчо зайшов Клод Вем, ковбой, який працював по сусідству у родини Чемберс. Чоловіки посиділи за чаркою міцного напою і вирішили з’ясувати, хто чого вартий у покері. На ранок у ранчо вже був інший власник. Згодом, у 1959 році, Клод Вем продав ранчо своїм роботодавцям, братам Чемберс. А у 1986 році його придбали теперішні власники.



Ранчо Grand View River / Фото kingfm.com

Відтоді майже 48 гектарів території поступово обростали інфраструктурою і перетворились на справжній райський закуток посеред мальовничої природи. А це два десятка будівель, які здатні вмістити 40 гостей і 30 працівників персоналу, приватна ділянка біля річки, де можна насолодитись ловлею форелі. Тут є усе необхідне для кінних прогулянок, а для поціновувачів зимового відпочинку – зовсім поруч гірськолижні траси долини Гранд Тетон.





Ранчо Grand View River / Фото kingfm.com

Словом, живи і насолоджуйся природою і відпочинком. Ціна питання – якихось 58 000 000 доларів. Хтось із покерних товстосумів, зважаючи на історію цього чарівного місця, міг би і спокуситись на таку покупку.