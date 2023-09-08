Власниця майже 4 мільйонів доларів призових в живих турнірах Лів Борі, вмостившись на покерній пенсії, знаходить дедалі більше часу для розваг і подорожей. Наприкінці літа британка очікувано вирушила до пустелі Блек-Рок, що у штаті Невада, де щорічно відбувається масштабний фестиваль незалежного мистецтва "Burning Man".

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Лів Борі на вестифалі "Burning Man" / Фото Twitter Лів Борі



Цьогорічну подію, яку проводять за 150 кілометрів від цивілізації, відвідали близько 60 тисяч учасників і це попри те, що погода, м’яко кажучи, не потішила. Рясні зливи за 2-3 дні перетворили пустелю на величезне болото, а відтак, поціновувачі гучних вечірок під відкритим небом опинились у своєрідній природній пастці. Автомобілі не дали собі раду із трьохмісячною нормою опадів.

Лів Борі на вестифалі "Burning Man" / Фото Twitter Лів Борі

Лів Борі, як бачимо зі світлин, ці незручності аж ніяк не засмутили. Дівчина, загартована у боях за овальними столами, сприйняла вибрики природи, як маленьку пригоду. Не відмовила собі у задоволенні приміряти чудернацький костюм, і разом із ватагою тусовщиків спостерігала за спаленням велетенського дерев’яного манекена, що символізує завершення "Burning Man".



Біл Перкінс та Лів Борі / Фото Twitter Лів Борі

Як зізналась Борі на своїй сторінці Twitter, це був один із найкращих "Burning Man" у її житті. Ще б пак, у такій то компанії. Відомого бізнесмена Біла Перкінса, який також частенько занурюється в інтелектуальну гру, багнюка також не налякала. Як стало відомо із соцмереж покерних знаменитостей, із пастки всі вибрались благополучно.