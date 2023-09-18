Пока что главным открытием серии Poker Masters-2023 является литовский покерист Владас Тамашаушкас. В трёх стартовых турнирах он трижды вышел за финальный стол и уже оформил чемпионский титул.

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Серия, что проходит в студии PokerGO, может сделать его популярным далеко за пределами родины. Владас Тамашаушкас выиграл самое первое событие серии Poker Masters, установившее рекорд посещаемости за все время. Турнир с бай-ином 10 000 долларов собрал 114 входов, а литовец "прикарманил" 239 400 долларов.

Владас Тамашаушкас / Фото pgt.com

Вышел за финальный стол Тамашаушкас и во втором турнире Poker Masters с аналогичным бай-ином 10 000 долларов. Здесь он занял 6 место, ограничившись призом в размере 58 000 долларов. Победителем этого инвента стал известный американский профессионал Даррен Элиас. Сегодня литовца ждет третий финальный стол подряд. Среди его конкурентов Алекс Фоксен и Ченс Корнут. Победитель лидерборда Poker Masters традиционно получит 50 000 долларов и фирменный фиолетовый пиджак.

Даррен Элиас / Фото pgt.com

Осень будет очень насыщенной на хайроллерские события в мире покера. Уже 28 сентября стартует турнир Super High Roller Bowl с бай-ином 300 000 долларов, где защищать титул будет Даниэль Негреану. 5 октября в Вегасе начнется серия по микс-играм, а 19 октября – фестиваль по Омахе. Также в октябре пройдет EPT на Кипре, а в конце месяца WSOP Europe в Розвадове и Triton в Монте-Карло.