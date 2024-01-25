Перетворив 100 доларів у 100 тисяч менш ніж за рік: неймовірна історія успіху BluffaloSam

Відеоблогер BluffaloSam зумів досягти, здавалося б, неможливого. За 10 місяців гри у покер він заробив 100 тисяч доларів, стартувавши з банкролом усього 100 баксів.

Усе почалося з того, що 24 березня 2023 року покерист зробив депозит у 100 канадських доларів (77 американських) і почав грати турніри на низьких лімітах з метою заробити 100 тисяч доларів. Увесь процес він викладав на свій YouTube-канал, знявши за час челенджу 85 відео.

До теми Шкільний вчитель розбагатів завдяки перемозі у покерному турнірі

Я розраховував пройти челендж за 3 роки. Почав грати турніри від 0,55 долара до 3,30. Якось я завантажився на весь банкрол і виграв 350 баксів. Потім я почав грати усі турніри за 16,50 доларів. Коли банкрол сягнув 1 330, уперше зіграв офлайн,

– розповідає BluffaloSam.

Після цього покерист сконцентрувався на кеш-грі і в онлайні, і на живо, мандруючи США, та потроху підіймаючись лімітами. Зрештою, 23 січня 2024 року він досяг омріяної позначки у 100 тисяч доларів прибутку, але не планує зупинятися.

Що далі? Я хотів би продовжити підійматися лімітами і комфортно грати 200/400 з відповідним банкролом. Ще хотілося б виграти браслет WSOP та зібрати роял-флеш. І ще я хотів би набрати 100K підписників на своєму каналі до кінця 2025 року,

– каже покерист.

Українець виграв шалену суму в престижному турнірі

Український професійний покерист Андрій Держипільський фінішував другим в елітному онлайн-турнірі, поступившись лише зірковому Оле Шеміону. За свою другу сходинку Держипільський отримав вражаючі 264 560 доларів призових (9,2 мільйона гривень).