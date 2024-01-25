Превратил 100 долларов в 100 тысяч менее чем за год: невероятная история успеха BluffaloSam

Видеоблогер BluffaloSam сумел достичь, казалось бы, невозможного. За 10 месяцев игры в покер он заработал 100 тысяч долларов, стартовав с банкроллом всего 100 баксов.

Все началось с того, что 24 марта 2023 года покерист сделал депозит в 100 канадских долларов (77 американских) и начал играть турниры на низких лимитах с целью заработать 100 тысяч долларов. Весь процесс он выкладывал на свой YouTube-канал, сняв за время челленджа 85 видео.

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Я рассчитывал пройти челлендж за 3 года. Начал играть турниры от 0,55 доллара до 3,30. Как-то я загрузился на весь банкролл и выиграл 350 баксов. Потом я начал играть все турниры за 16,50 долларов. Когда банкролл достиг 1 330, впервые сыграл офлайн,

– рассказывает BluffaloSam.

После этого покерист сконцентрировался на кэш-игре и в онлайне, и на живо, путешествуя по США, и понемногу поднимаясь лимитами. В конце концов, 23 января 2024 года он достиг заветной отметки в 100 тысяч долларов прибыли, но не планирует останавливаться.

Что дальше? Я хотел бы продолжить подниматься по лимитам и комфортно играть 200/400 с соответствующим банкроллом. Ещё хотелось бы выиграть браслет WSOP и собрать роял-флеш. И еще я хотел бы набрать 100K подписчиков на своем канале до конца 2025 года,

– говорит покерист.

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