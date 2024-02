Найкращий покерист світу продовжує "розривати": Бін Венг виграв перший турнір у 2024 році

Американський покерист Бін Венг продовжує демонструвати неймовірно високий рівень, попри те, що в еліту світового покеру він увірвався лише два роки тому.

Чинний володар звання найкращого покериста світу за версією авторитетного порталу Global Poker Іndex Венг поповнив свою колекцію трофеїв перснем World Series of Poker Circuit. Черговий етап WSOPC відбувався у Флориді і складався з більш ніж десятка подій.

Так от переможцем однієї з них став Венг. Бін тріумфував у змаганнях з Безлімітного Холдему з бай-іном 400 доларів. У хедз-апі він здолав іншого американця Андерсона Премдеса і заробив 15 тисяч баксів.

Нагадаємо, неймовірно успішним для Венга став 2023 рік. Бін спочатку виграв 1 мільйон доларів у The Return at Borgata у січні, згодом тріумфував у EveryOne for One Drop (2,2 млн доларів призових), а також у турнірі хайролерів із внеском 25 тисяч на WPT World Championship у Лас-Вегасі.

І це лише невелика частина того, що Венг досяг у 2023-му. Загалом за рік він виграв 6,6 мільйона доларів та очікувано отримав титул найкращого гравця року GPI.

