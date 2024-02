Лучший покерист мира продолжает "разрывать": Бин Вэнг выиграл первый турнир в 2024 году

Американский покерист Бин Вэнг продолжает демонстрировать невероятно высокий уровень, несмотря на то, что в элиту мирового покера он ворвался лишь два года назад.

Действующий обладатель звания лучшего покериста мира по версии авторитетного портала Global Poker Іпԁех Вэнг пополнил свою коллекцию трофеев перстнем World Series of Poker Circuit. Очередной этап WSOPC проходил во Флориде и состоял из более чем десятка событий.

К теме Покер и кулинарные шедевры: на ТВ стартует уникальное шоу

Так вот победителем одного из них стал Вэнг. Бин торжествовал в соревнованиях по Безлимитному Холдему с бай-ином 400 долларов. В хедз-апе он одолел другого американца Андерсона Премдеса и заработал 15 тысяч баксов.

Напомним, невероятно успешным для Вэнга стал 2023 год. Бин сначала выиграл 1 миллион долларов в The Return at Borgata в январе, затем торжествовал в EveryOne for One Drop (2,2 млн долларов призовых), а также в турнире хайроллеров с взносом 25 тысяч на WPT World Championship в Лас-Вегасе.

И это лишь небольшая часть того, что Вэнг достиг в 2023-м. Всего за год он выиграл 6,6 миллиона долларов и ожидаемо получил титул лучшего игрока года GPI.

Секреты финансового успеха в покере

Успешный покерист и тренер Бенджамин Ролле поделился целым списком советов, призванных помочь добиться успеха в интеллектуальной игре.