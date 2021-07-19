Нагадаємо, нещодавно Даніель перервав чорну смугу, вигравши перший за багато років живий турнір. Негреану залишається третім у списку найуспішніших покеристів — понад 43 мільйона доларів призових.

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Попри це, канадець зберігає чудову працездатність. На нього чекає насичена програма турнірів:

Я відіграв USPO та PokerGO Cup. Тепер лечу в Кабо, аби змагатися на WSOP Online. Далі гратиму Poker Masters і Super High Roller Bowl. Згодом полечу в Лас-Вегас на WSOP. Не знаю коли відпочиватиму. Зараз я надзвичайно впевнений в собі.

Відпустки у Даніеля не буде, максимум кілька днів в Кабо Негреану разом з дружиною поваляються на пляжі.

Зважаючи на напружений графік, канадець вирішив відмовитися від участі в порівняно дешевих турнірах з великою кількістю учасників. Він зосередиться на битвах хайролерів.