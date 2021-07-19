Напомним, недавно Даниэль прервал черную полосу, выиграв первый за много лет живой турнир. Негреану остается третьим в списке самых успешных покеристов — более 43 миллиона долларов призовых.

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Несмотря на это, канадец сохраняет превосходную работоспособность. Его ждет насыщенная программа турниров:

Я сыграл USPO и PokerGO Cup. Теперь лечу в Кабо, чтобы соревноваться на WSOP Online. Далее буду играть Poker Masters и Super High Roller Bowl. Впоследствии полечу в Лас-Вегас на WSOP. Не знаю когда буду отдыхать. Сейчас я чрезвычайно уверен в себе.

Отпуска у Даниэля не будет, максимум несколько дней в Кабо Негреану вместе с женой поваляются на пляже.

Несмотря на напряженный график, канадец решил отказаться от участия в сравнительно дешевых турнирах с большим количеством участников. Он сосредоточится на битвах хайроллеров.