Філ одного за одним долає суперників на шоу High Stakes Duel (дісталося, зокрема, Антоніо Есфандіарі та Даніелю Негреану), активно грає WSOP Online і при цьому не забуває про своє фізичне здоров’я.

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Хельмут провів спільну тренувальну сесію із іншим чемпіоном Світової серії покеру британцем Максом Сільвером. Старання Філа з гантелями в руках можна побачити на власні очі:

Як не складно помітити на задньому фоні, навіть тренуючи тіло Хельмут не забуває про своє головне заняття. У зал американець прийшов із планшетом, на якому, вочевидь, розбирає свої роздачі і аналізує діапазони рук. У коментарях Філа взялися активно висміювати через далеко не видатну фізичну форму, навіть попри тренування. Утім, що Хельмут добре вміє, так це відповідати скептикам і хейтерам. Чого вартий лише той факт, що у його шанси в матчах проти Есфандіарі і Негреану не вірили ні букмекери, ні більшість покерної спільноти.