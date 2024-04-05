Ідеальна відпустка: подорожував океаном – і "знайшов" 200 тисяч доларів
Джерело:Pokernews
Американець Арам Оганян став чемпіоном Головної події унікального етапу Світового покерного туру (WPT). Змагання відбувалися на круїзному лайнері під час подорожі Атлантикою.
Main Event з бай-іном 5 тисяч доларів зібрав 293 входи, що дозволило сформувати чималий призовий фонд у 1 347 800 доларів. 37 покеристів потрапили до призової зони, а левову частку призових розіграли дев’ять фіналістів.
До теми Покер "перед сном": перший турнір у відкритому океані в піжамах
Перемога посеред Атлантики
Серед них, до слова, опинився чинний переможець WPT World Championship Ден Сепіол, який у грудні 2023-го зірвав куш у понад 5 мільйонів доларів. Цього разу він, щоправда, вилетів п’ятим, заробивши "скромні" 75 тисяч доларів.
Коли у грі залишилося лише троє покеристів – Арам Оганян, Карло Басурто і Остін Срур – вони вирішили поділити більшість призових, а титул і ще 31 тисячу доларів розіграти у сліпому ол-іні. Араму Оганяну знадобилося дві такі спроби, аби оформити тріумф.
Завжди приємно перемагати, але це відчувається не зовсім, як повноцінний тріумф через те, що ми вирішили зіграти останні роздачі насліпо. Було б добре грати до кінця, щоб це відчувалося справжнім чемпіонством. Але хлопці захотіли поділити призові. Це ніби суперники кажуть: "Слухай, я думаю ти добре граєш у покер і в мене немає переваги над тобою, тож давай просто поділимо гроші",
– сказав Арам після тріумфу.
Результати фінального столу ME WPT Voyage
- Арам Оганян – 214 000 доларів
- Карло Басурто – 203 000
- Остін Срур – 189 000
- Фарід Джатін – 100 000
- Ден Сепіол – 75 000
- Ромула Дореа – 55 000
- Кейсі Міллз – 42 000
- Іман Дан – 34 000
- Марсело Джордано – 28 000
Неймовірний успіх Василя Стуса
Успішний український покерист Володимир Vasyl Stus Бартко зайняв друге місце Головної події WSOPC. Наш земляк отримав понад пів мільйона доларів призових.