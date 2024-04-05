Идеальный отпуск: путешествовал по океану – и "нашел" 200 тысяч долларов

Американец Арам Оганян стал чемпионом Главного события уникального этапа Мирового покерного тура (WPT). Соревнования проходили на круизном лайнере во время путешествия по Атлантике.

Main Event с бай-ином 5 тысяч долларов собрал 293 входа, что позволило сформировать немалый призовой фонд в 1 347 800 долларов. 37 покеристов попали в призовую зону, а львиную долю призовых разыграли девять финалистов.

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Победа посреди Атлантики

Среди них, к слову, оказался действующий победитель WPT World Championship Дэн Сепиол, который в декабре 2023-го сорвал куш в более 5 миллионов долларов. На этот раз он, правда, вылетел пятым, заработав "скромные" 75 тысяч долларов.

Когда в игре осталось только трое покеристов – Арам Оганян, Карло Басурто и Остин Срур – они решили поделить большинство призовых, а титул и еще 31 тысячу долларов разыграть в слепом ол-ине. Араму Оганяну понадобилось две такие попытки, чтобы оформить триумф.

Всегда приятно побеждать, но это ощущается не совсем как полноценный триумф из-за того, что мы решили сыграть последние раздачи вслепую. Было бы хорошо играть до конца, чтобы это чувствовалось настоящим чемпионством. Но ребята захотели поделить призовые, а я никогда от этого не отказываюсь. Это как будто соперники говорят: "Слушай, я думаю ты хорошо играешь в покер и у меня нет преимущества над тобой, так давай просто поделим деньги",

– сказал Арам после триумфа.

Результаты финального стола ME WPT Voyage

Арам Оганян – 214 000 долларов Карло Басурто – 203 000 долларов Остин Срур – 189 000 Фарид Джатин – 100 000 Дэн Сепиол – 75 000 Ромула Дореа – 55 000 Кейси Миллз – 42 000 Иман Дан – 34 000 Марсело Джордано – 28 000

Невероятный успех Василия Стуса

Успешный украинский покерист Владимир Vasyl Stus Бартко занял второе место Главного события WSOPC. Наш земляк получил более полумиллиона долларов призовых.