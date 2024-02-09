Новак пробився за фінальний стіл Thursday Throwdown HR з чималим бай-іном 1 050 доларів. Поборотися за перемогу Андрієві не вдалося – він фінішував на четвертій сходинці. Але і такий результат дозволив непогано збагатися – понад 15 тисяч доларів призових.

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Тріумф же дістався гравцю з ніком AchterindeTram, який отримав 42 тисячі призових. Цікаво, що того ж дня Новак фінішував шостим у ще одному турнірі – Bounty King за 320 доларів. Тут, щоправда, призові виявилися не такими солідними – трохи менше тисячі доларів.

Що відомо про Андрія Новака Андрій Новак – один з найуспішніших українських турнірних гравців. Свою кар’єру він розпочав у 2008 році і з того часу лише в онлайн-турнірах виграв понад 11 мільйонів доларів.

Помітного успіху днями добився й інший український гравець Володимир Паламар. Він фінішував другим у турнірі Daily Main Event за 250 доларів та заробив майже 7 тисяч баксів.

Як покращити свою гру

Професійний гравець, тренер і автор книг Алекс Фіцжеральд запропонував 5 челенджів, що можуть допомогти будь-якому покеристу підняти свій рівень гри.