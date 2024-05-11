3,5 мільйона гривень за 9 годин: українець виграв великий покерний турнір

У відомому покер-румі GGPoker набирає обертів масштабна серія GG World Festival 2024. Здобути гучну перемогу на одному з турнірів фестивалю вдалося українцю Андрію Новаку.

Змагання Bounty Hunters HR, з вхідним квитком вартістю 525 доларів, зібрали понад півтори тисячі входів, що дозволило сформувати чималенький призовий фонд у 767 500 доларів.

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Після кількох годин баталій 8 щасливчиків опинилися за фінальним столом. Знайшлося тут місце і українському профі Андрію Новаку. Саме він зрештою і став переможцем змагань, здолавши у хедз-апі представника Румунії із ніком XikiZeri.

За свою перемогу Новак отримав 91 812 доларів (понад 3,5 мільйона гривень), при цьому 50 тисяч з них – це нагорода за вибивання суперників. Додамо, що загалом турнір тривав майже 9 з половиною годин.

Крім цього успіху, Андрій того ж вечора ще й фінішував шостим в турнірі Bounty Hunters Fifty Stack HR, де заробив 5 500 доларів.

Що відомо про Андрія Новака Новак – один з найуспішніших турнірних гравців з України. Власну кар’єру він розпочав ще у 2008 році і з того часу лише в онлайн-турнірах виграв понад 11 мільйонів доларів.

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