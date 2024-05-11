3,5 миллиона гривен за 9 часов: украинец выиграл крупный покерный турнир

В известном покер-руме GGPoker набирает обороты масштабная серия GG World Festival 2024. Одержать громкую победу на одном из турниров фестиваля удалось украинцу Андрею Новаку.

Соревнования Bounty Hunters HR, с входным билетом стоимостью 525 долларов, собрали более полутора тысяч входов, что позволило сформировать немаленький призовой фонд в 767 500 долларов.

К теме Украинский дуэт "косит" десятки тысяч долларов на знаменитом фестивале покера

После нескольких часов баталий 8 счастливчиков оказались за финальным столом. Нашлось здесь место и украинскому профи Андрею Новаку. Именно он в конце концов и стал победителем соревнований, одолев в хедз-апе представителя Румынии с ником XikiZeri.

За свою победу Новак получил 91 812 долларов (более 3,5 миллиона гривен), при этом 50 тысяч из них – это награда за выбивание соперников. Добавим, что в целом турнир длился почти 9 с половиной часов.

Кроме этого успеха, Андрей в тот же вечер еще и финишировал шестым в турнире Bounty Hunters Fifty Stack HR, где заработал 5 500 долларов.

Что известно об Андрее Новаке Новак – один из самых успешных турнирных игроков из Украины. Собственную карьеру он начал еще в 2008 году и с тех пор только в онлайн-турнирах выиграл более 11 миллионов долларов.

Как стать покерным профи в 2024 году

Известный покерист и тренер Патрик Герритсен поделился действенными советами о том, что нужно, чтобы профессионально заниматься и зарабатывать покером в 2024 году.