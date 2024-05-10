Робити одні й ті ж дії постійно

Щоб стати справді хорошим покеристом, потрібно багато послідовних і цілеспрямованих зусиль. Наприклад, захист на флопі. Щоб освоїти його, вам доведеться годинами вивчати результати роздач, що для багатьох гравців є далеко не найцікавішим заняттям у світі. Не можна докладати посередніх зусиль і очікувати хороших результатів. Покер, як і життя, так не працює.

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Не жертвуйте довгостроковими цілями

Ще одна поширена помилка, яку я робив сам і бачив у інших, це жертвування довгостроковими цілями заради короткострокового задоволення. Граєте ви в жорсткішому форматі, сидите за столами у неробочий час, коли ігри складніші, чи просто не дотримуєтеся дисциплінованого підходу. Ви з легкістю робите те, що вам подобається зараз, навіть якщо це зашкодить вашому майбутньому успіху.

Коли я повернувся в покер у 2019 році, то зобов’язався звести до мінімуму компроміси. Минулі невдачі навчили мене, що я не був від природи обдарованим гравцем. Тож я сказав собі: "Просто вважай, що ти посередність, і віддавай усе, що маєш". Я грав у найкращі з можливих ігор, агресивно вибирав столи та кожну годину без сну навчався, щоб зрозуміти численні помилки в моїй грі.

Використання покерного софту

Покерний софт дає можливість зрозуміти оптимальну гру з тією чи іншою рукою. Це допомагає приймати найкращі рішення. Уявіть, як ви блефуєте проти невідомого суперника, озброївшись знаннями з понад 200 мільйонів роздач, точно знаючи, що тут більшість гравців викинуть. У цьому випадку ви маєте перевагу та розуміння ідеального розміру блефу, який спрацює.



Покерні програми допомагають опанувати гру / rocketsolver

У команді працювати легше

Онлайн-покер (як і офлайн) може виглядати наче винятково індивідуальна гра, але, як і в багатьох індивідуальних видах спорту, найкращий прогрес часто досягається командною роботою. Кожен гонщик Тур де Франс є частиною команди, навіть якщо вони змагаються індивідуально. Висновок простий – у групі ви вдосконалюєтеся швидше.

Як отримати бажаний успіх?

Стати професійним гравцем у покер в наш час – це не лише про розуміння карт і шансів, це більше про відданість справі, адаптацію та роботу в команді.

Під час своєї подорожі я на власному досвіді зрозумів, що короткі шляхи та швидке самовдоволення не ведуть до успіху. Натомість, захоплюючись технологіями, користуючись найновішими інструментами та занурюючись у дані, можна справді покращити вашу гру.

Незалежно від того, чи ви тільки починаєте, чи хочете піднятися на вищі ліміти, запам’ятайте: покер – це не просто гра, а шлях до особистого та професійного зростання. Залишайтеся відданими, використовуйте всі доступні ресурси та, головне, насолоджуйтеся поїздкою з тими, хто поділяє вашу пристрасть.

Українці запалюють в онлайні

Українські покеристи Андрій Держипільський та Роман Романовський стали призерами престижної серії GG World Festival. Андрій здобув перемогу в одному з турнірів, а Роман фінішував третім в іншому.