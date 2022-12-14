Японський мільярдер і космонавт Юсаку Маедзава визначився з командою, яка вирушить у 8-денну приватну подорож на Місяць і назад на космічному кораблі Ілона Маска Space X. Серед щасливчиків опинився знайомий покерному ком'юніті Стів Аокі.

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45-річний американець багато часу приділяє покеру, влаштовуючи домашні ігри у своєму особняку у Лас-Вегасі. Також Стів Аокі з'являвся у компанії таких зірок світового рівня як Дойл Брансон, Філ Айві, Філ Хельмут і Патрік Антоніус на Premier Meet-Up Game – проєкті World Poker Tour. Тепер на відомого діджея та покериста чекає на новий виклик – політ на Місяць.

У дитинстві я завжди хотів полетіти у космос, це була моя мрія. Безумовно, це страшно, але втратити таку можливість я не можу. У мене є цілі на цю подорож. Наприклад, можна стати космічним діджеєм, але набагато більше я хочу написати пісню біля Місяця,

– поділився своїми думками Стів Аокі.

За словами японського мільярдера Юсаку Маедзава, проєкт отримав понад мільйон заявок від людей з усього світу, які згодом пройшли суворий процес відбору. Крім Аокі, на борту Space X буде американський режисер, який знімав для National Geographic, Брендан Холл, актор з Індії Дев Д. Джоші, співак корейського бойс-бенду Чхве Син Хьон (T.O.P.), чеський дизайнер і хореограф Йемі Акінійем, ведучий ютуб-каналу Everyday Astronaut Тім Додд, британський фотограф Карім Ілія, а також керівник групи – Юсаку Маедзава.

Зазначимо, що за всю історію до Місяця літали 24 людини – астронавти, які брали участь в американській космічній програмі "Аполлон". Причому після місії "Аполлон-17" 1972 року, коли американці вшосте висадилися на супутник Землі, до Місяця більше ніхто не літав.