Найуспішнішим турніром для українських гравців у Празі поки що стала подія з бай-іном 1 100 євро, де одразу двоє наших покеристів могли опинитися за фінальним столом. На стадії двох столів у грі залишалися Станіслав Галатенко та Владислав Козинець.

До теми Покерист заробив 500 000 євро, вигравши 2 турніри за 2 дні

Усього цей турнір зібрав 368 входів. Призовий фонд склав 353 280 євро. Владислав Козинець зійшов із дистанції на 11 місці, заробивши 6 310 євро. Станіслав Галатенко пробився за фіналку, де після кількох пейджампів все-таки вилетів шостим. Його приз – 14 330 євро.

В іншому турнірі серії ЕРТ з Омахи за 5 200 євро ще один український гравець Роман Веренько був дуже близьким до потрапляння за фінальний стіл. Українець посів 10 місце та отримав 9 220 євро. Європейський покерний тур у Празі триватиме до 18 грудня.