З 7 по 18 грудня столиця Чехії приймає етап Європейського туру покеру. Поки що серед хайролерів впевнено домінує представник Великобританії Бен Хіт. Цей відомий покерист посідає 3 місце серед усіх британських гравців із профітом 14 300 000 доларів, поступаючись тільки Сему Трікетту та Стівену Чідвіку.

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Спочатку Бен Хіт впевнено виграв хайролерський турнір на 22 входи, отримавши заповітний трофей та 227 100 євро призових. Наступного дня британець також сів грати подію з бай-іномом 25 000 євро. Цього разу у турнірі було зроблено 30 входів. Майбутньому чемпіону довелося зробити ре-ентрі після невдалого виставлення з АК проти АА Тімоті Адамса.

Однак далі Бен Хіт зумів розкрутитись і вдруге вийти в хедз-ап. Протистояння з тайським опонентом Каннапонго Танаратракулом тривало понад 2 години. У підсумку британець знову здобув перемогу, оформивши другий трофей за два дні та ще 273 700 євро призових.